Auto moet remmen voor ontsnapte robotstofzuiger 26 januari 2018

Opmerkelijk obstakel op de weg in Wolvertem (Meise): een 'ontsnapte' robotstofzuiger die duchtig de straat aan het reinigen was. Een koppel dat op weg was naar het containerpark, moest er gisteren voor in de remmen gaan. "We zijn uitgestapt en hebben de overijverige stofzuiger aan de kant van de weg gezet. Op z'n kop, weliswaar, zodat hij er niet opnieuw vandoor kon gaan." Het reservoir zat al goed vol. Toen het duo even later weer passeerde, was de robotstofzuiger verdwenen. Opgehaald door z'n 'baasje', allicht. (DBS)