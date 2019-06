Exclusief voor abonnees Auto met Z-plaat in beslag genomen maar bestuurder weigert sleutel af te geven 14 juni 2019

Een patrouille van de politie Lokeren heeft woensdagavond een auto in beslag genomen bij een controle in de Zelestraat. Rond 21.15 uur zagen de agenten een 20-jarige man die een auto bestuurde met een Z-plaat. Bij verdere controle bleek de jongeman echter niet te voldoen aan de voorwaarden om met een handelaarsplaat te rijden. Om die reden werd de auto in beslag genomen. Dit was niet naar de zin van de bestuurder. Hij weigerde de sleutel af te geven, verstoorde de openbare orde en werd om die reden bestuurlijk aangehouden. (PKM)