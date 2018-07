Auto-inbreker steekt te voet Antwerpse Ring over 16 juli 2018

Een inbreker die te voet door de politie achtervolgd werd, is doodleuk de Antwerpse Ring overgelopen in zijn vlucht. De veertiger was net betrapt bij een autodiefstal en liep van de Camille Huysmanslaan naar de Jan Van Rijswijcklaan, richting binnenstad. Aan de snelweg sprong hij over een metalen balustrade om langs daar verder te lopen. De agenten durfden hem niet achterna te gaan op de autostrade, maar verloren de man niet uit het oog. Toen hij zich ergens op een middenberm langs de snelweg verstopte, kon hij gevat worden. De buit had de verdachte tijdens zijn vlucht weggegooid en kon, met beschadigingen, terug worden gevonden. (NBA)