Auto in vlammen na ramkraak op juwelier 05 december 2019

In Genk is gisterochtend een ramkraak gepleegd op een juwelier. De daders reden rond 3.45 uur met een gestolen Seat in op de etalage, waarna het voertuig vuur vatte. De dieven - gekleed in witte overalls met zwarte maskers - slaagden erin heel wat juwelen buit te maken, waarna ze te voet wegvluchtten. Verschillende politiepatrouilles snelden ter plaatse, maar slaagden er niet in de daders te klissen. Ook de brandweer rukte uit om de wagen te blussen. Het gerechtelijk lab voerde sporenonderzoek uit. "Ik weet nog niet hoeveel er precies gestolen is, maar de ravage is alleszins enorm", zegt eigenaar Murat Eren uit Heusden-Zolder. "Keihard werk ik voor mijn brood en dan wordt het in een vingerknip volledig verpest."

