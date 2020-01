Exclusief voor abonnees Auto in de gracht op Zwarteweg 02 januari 2020

Op de Zwarteweg in Zevekote bij Gistel is maandagnamiddag een bestuurder gewond geraakt. De Middelkerkenaar (66) verloor rond 15.30 uur de controle over het stuur en belandde in de gracht.