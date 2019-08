Exclusief voor abonnees Auto gestolen uit ondergrondse garage 03 augustus 2019

In een ondergrondse garage in de Franslaan is een Toyota gestolen. De eigenaars hadden de wagen er op 28 juli geparkeerd. Gisteren, toen ze wilden huiswaarts gaan, bleek de auto spoorloos. Volgens de politie is er geen schade aan de toegangspoort. De eigenaars waren ook nog in het bezit van de sleutels. Het blijft voorlopig een raadsel hoe de auto is gestolen. (BBO)