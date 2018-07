Auto duikt in gracht 20 juli 2018

In de Noordhoekstaat in De Panne dook gisteren rond 12.30 uur een auto in de gracht. De inzittenden uit Frankrijk konden op eigen houtje uit hun Ford Focus kruipen en bleken ongedeerd. De reden van de crash is onbekend aangezien geen derden waren betrokken. De politie kwam ter plaatse, maar de betrokkenen zouden het zelf verder afhandelen en een takeldienst bellen.