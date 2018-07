Auto crasht van snelwegbrug bestuurder kritiek 25 juli 2018

00u00 0

Een jonge bestuurder is gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij met z'n wagen op de E17 in Deerlijk tegen een vangrail botste, over een brugreling vloog en vijf meter lager op z'n dak te pletter sloeg. Dat gebeurde iets voor 21 uur. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. Een automobiliste die op de onderliggende Stationsstraat reed, zag de Audi A3 van het slachtoffer vallen. Ook twee fietsers, die net nog onder de brug reden, ontsnapten aan erger. Op de snelweg lagen tal van brokstukken, verspreid over de drie rijstroken. De bestuurder van de Audi verkeerde in kritieke toestand op het moment dat hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Omdat gevreesd werd dat er nog meer inzittenden waren, kregen politie en brandweer hulp van speurhonden bij het uitkammen van de omgeving. Dat leverde echter niks op. (VHS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN