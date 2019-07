Exclusief voor abonnees Auto breekt in twee na crash tegen boom 15 juli 2019

In het Limburgse Neeroeteren is gistermiddag een wagen tegen een boom gebotst. De 22-jarige chauffeur was op slag dood. De crash was zo hevig dat het voertuig in twee brak en er twee takelwagens nodig waren om alle brokstukken weg te krijgen. Over de oorzaak van het ongeval is nog geen duidelijkheid. Wel is de Neeroetersesteenweg een beruchte baan, waar wel vaker sneller gereden wordt dan de limiet van 70 km/uur, en waar er langs de weg rijen bomen staan. (MMM)