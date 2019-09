Exclusief voor abonnees Auto belandt op zijn dak langs E40 16 september 2019

00u00 0

Langs de E40 in Ramskapelle bij Nieuwpoort is zondagochtend even na 7 uur een auto op zijn dak beland. De bestuurder verloor de controle over zijn stuur en de wagen begon te tollen op de snelweg. Uiteindelijk kwam de auto op de middenberm tot stilstand op zijn dak. De jongeman kon zelf uit zijn wagen kruipen en de hulpdiensten alarmeren. Hij raakte slechts lichtgewond.