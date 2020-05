Exclusief voor abonnees Auto belandt op dak 22 mei 2020

In de Neerpeltse Heerstraat heeft donderdagmiddag rond 12 uur een spectaculair ongeval plaatsgevonden. Een chauffeur raakte om onduidelijke redenen de controle over zijn stuur kwijt en het voertuig belandde op zijn dak. Heel wat omstaanders kwamen toch even een kijkje nemen. "Hoe doe je toch zoiets, de toegelaten snelheid in deze straat ligt slechts op 50 km/uur", sakkerde een man op zijn fiets. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het slachtoffer is met de hulp van omstaanders uit zijn wrak kunnen geraken. De verwondingen lijken mee te vallen.

