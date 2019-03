Auto belandt in weide na botsing 09 maart 2019

Op het kruispunt van de Nijverheidslaan en de Randweg in Meulebeke zijn donderdag rond 19.45 uur twee auto's gebotst. De bestuurder van een grijze Peugeot 207 belandde door de botsing met zijn neus in een weide. De andere auto begon te tollen en kwam tot stilstand op de rijbaan. De brandweer moest de bestuurder van de grijze Peugeot bevrijden, maar hij bleef zo goed als ongedeerd. Hij werd in shock afgevoerd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Door het ongeval kon het verkeer een tijdje maar alternerend passeren op de Randweg. Voor de takelwerken werd de weg zelfs volledig afgesloten. (AHK)

