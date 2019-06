Exclusief voor abonnees Autistische jongen (8) vermist 11 juni 2019

00u00 0

Het Brussels parket en Child Focus hebben een opsporingsbericht verspreid voor Aryan Khan, een 8-jarige Pakistaanse jongen uit Schaarbeek. Hij verliet gisteren om halftwaalf zijn woning in de Rogierlaan in Schaarbeek, op zijn rode fiets met steunwieltjes. Sindsdient ontbreekt ieder spoor. De jongen is 1m30 groot, normaal tot zwaar gebouwd, en mist de bovenste snijtanden. Hij droeg een gele broek en kaki T-shirt met zwarte kruisen. Aryan is autistisch: hij communiceert niet met mensen buiten zijn familie. Bovendien spreekt hij enkel Pakistaans.

