Autistische Elie (15) verdronken in zwembad 29 mei 2018

In het gemeentelijk zwembad in Zwevegem (West-Vlaanderen) is een 15-jarige jongen met beperking verdronken. Elie Barboza bleef tijdens een vrij spelmoment met zijn klasgenoten roerloos op de bodem liggen. Hij leverde twintig dagen lang strijd, maar stierf toch. Volgens familie kon niet onmiddellijk een onderzoek starten omdat de politie niet werd verwittigd. "De school handelde correct", aldus directeur Nancy Dedeurwaerder. "We verwittigden de 112. Het is geen taak van de school om de politie te verwittigen." De school rekende daarvoor op het zwembad of de medische hulpdiensten. "Ook bij de sportdienst was men in de veronderstelling dat de medische hulpdiensten de politie zouden verwittigen", aldus de burgemeester. (LSI/GVZ)

