Auteur moet 2.000x 'ook' bijschrijven Lastige drukfout 04 juni 2018

Wat als je een boek hebt geschreven en ontdekt dat er een belangrijk woord in ontbreekt, nét voor het op 2.000 exemplaren naar de winkel gaat? Het overkwam Thomas Siffer. Herdrukken was duur én papierverspilling. En dus schreef Siffer zélf 2.000 keer het woord 'ook'. Het foutje was gemaakt door een overijverige corrector. Die had het woord 'ook' geschrapt, nét in een hele cruciale passage. Siffer ontdekte het, uren voor de boeken naar de winkels zouden vertrekken. Gewapend met zwarte balpen haastte hij zich naar het Centraal Boekenhuis in Culemborg, van waaruit alle boeken naar België en Nederland worden verdeeld. Thomas Siffer: "Ik had de uitgever kunnen vragen de oplage te herdrukken. Want zonder dat woord is 'Het zijn de geheimen' een ander verhaal. Maar nu hebben we het ambachtelijk opgelost." Het goéie eraan: elk boek is nu een uniek stuk, met handtekening. (VSH)

