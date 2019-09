Exclusief voor abonnees Australische Politie zoekt niet meer naar Théo 17 september 2019

De politie van de Australische badplaats Byron Bay, waar de Belgische backpacker Théo Hayez (18) uit Overijse sinds 31 mei is vermist, heeft haar onderzoek beëindigd. De zaak is nu doorverwezen naar de 'coroner', een soort onderzoeksrechter van de staat New South Wales. Het is nu aan hem om te beslissen of er een nieuw onderzoek wordt geopend - een beslissing die enkele maanden in beslag zal nemen. "Dit is standaardprocedure en een vooruitgang", klinkt het op de Facebookpagina 'Finding Théo Hayez'. "Het biedt nieuwe inzichten en we verwelkomen de deelname van de coroner." Théo's vader Laurent Hayez woonde afgelopen weekend een wake ter ere van zijn zoon bij op het strand van Byron Bay. (CMG)