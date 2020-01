Exclusief voor abonnees Australische politie arresteert tiener die kangoeroe doodsloeg 24 januari 2020

00u00 0

De Australische autoriteiten hebben een tiener opgepakt voor dierenmishandeling, nadat hij werd gefilmd met een gewonde kangoeroe die later stierf. Op sociale media circuleerde een filmpje waarop te zien is hoe een man een kangoeroe slaat. Diegenen die aan het filmen waren, juichten daarbij. Onderzoek leidde de politie naar een 18-jarige man, die ze woensdag in zijn woning arresteerden. Hij moet op 12 maart voor de rechtbank verschijnen. Het incident zou hebben plaatsgevonden in januari 2019 in Woomargama National Park, in de staat New South Wales. Inheemse dieren, waaronder kangoeroes, zijn beschermd in New South Wales.

