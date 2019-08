Exclusief voor abonnees Australische kangoeroes verrast door sneeuwtapijt 14 augustus 2019

Kangoeroes in een sneeuwlandschap: het is geen alledaags zicht in Australië. Maar toen Stephen Grenfell voorbij een schapenweide reed in het landelijke Curraweela, in de staat New South Wales, was hij niet aan het dromen. Een tiental wilde kangoeroes sprong er fanatiek door de sneeuw, alsof ze ijskoude poten hadden. De regio staat bekend om haar droge klimaat en zelfs tijdens de winter 'down under' valt er maar af en toe een vlokje. De extreem koude lucht uit Antarctica besliste daar nu anders over. Verschillende binnen- en buitenlandse vluchten werden al geannuleerd door de polaire wind en in het zuidoosten van Australië viel hier en daar de stroom uit. (FT)

