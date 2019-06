Exclusief voor abonnees Australische ibis gevangen in Brussel 11 juni 2019

00u00 0

De brandweer van Brussel heeft een Australische ibis gevangen op het terras van de eerste verdieping van een woning in Sint-Jans-Molenbeek. De exotische vogel komt niet voor in onze contreien. Hij werd in een doos naar dierenasiel Veeweyde in Anderlecht gebracht. De medewerkers van het asiel zullen op hun beurt contact opnemen met de Vogelbescherming. Het is niet duidelijk waar de vreemde vogel vandaan kwam. Er bestaan 30 soorten ibissen, die leven in Afrika, Australië, Azië en de Verenigde Staten.