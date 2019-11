Exclusief voor abonnees Australische bosbranden bedreigen ook koalapopulatie 09 november 2019

00u00 0

Vrijwilligers van het Port Macquarie Koala-ziekenhuis in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales behandelen een verbrande koala met veel zorg en liefde. Het dier kon worden gered uit de felle bosbranden die in de zuidoostelijke staat woeden. De poten van de koala raakten verbrand en ook zijn vacht is verschroeid, maar deze grijze buidelbeer zal het inferno - in tegenstelling tot vele soortgenoten - overleven.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu