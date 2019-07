Exclusief voor abonnees Australische 'bad boys' laten zich weer van hun beste kant zien 03 juli 2019

Bernard Tomic (ATP 96) zorgde voor een niet te onderschatten 'prestatie' door in 58 minuten met 2-6, 1-6, 4-6 van Jo-Wilfried Tsonga (ATP 76) te verliezen. In zijn persconferentie, die ook bijzonder kort en nietszeggend was, hield hij het bij "een bijzonder slechte match". Mogelijk krijgt Tomic nog een boete omdat hij te weinig inzet toonde. Zijn maatje Nick Kyrgios (ATP 43) won wel - 7-6, 3-6, 7-6, 0-6, 6-1 tegen zijn landgenoot Jordan Thompson (ATP 44) - maar slaagde er toch in een set in achttien minuten weg te geven. "Als een bokser zijn verdediging laat zakken in een gevecht, dan kan dat een tactiek zijn, hè", gaf Kyrgios er een laconieke draai aan. Nu staat er wel dé kraker van de tweede ronde aan te komen, een clash met Nadal (ATP 2), met wie hij al eerder verbaal geclasht heeft. "Ik denk niet dat ik met hem naar de Dog & Fox (bekende pub in Wimbledon, red.) zal gaan om een pint te drinken", aldus Kyrgios. "Er is wederzijds respect, maar dat is het zowat."

