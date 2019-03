Australiërs willen mannelijke kuikens redden van verhakselaar 09 maart 2019

00u00 0

Dierenliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen. Onderzoekers van de Australische Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ontwikkelden een methode waarmee ze meteen kunnen nagaan of er een mannelijk of vrouwelijk kuiken uit een ei zal komen. De kippen die de eieren leggen, worden voortaan genetisch gemanipuleerd waardoor een 'mannelijk ei' bij bestraling met een laser rood oplicht.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN