Australiërs op de vlucht voor natuurbrand 19 maart 2018

Een zware natuurbrand drijft inwoners van de Australische staat Victoria uit hun huizen. De brand is het gevolg van het hete en droge weer en begon zaterdagochtend. In het zuidwesten van de staat vatte een grasveld vlam en de brand liep snel uit de hand. Volgens de autoriteiten is al "een aanzienlijk aantal woningen" opgegaan in de vlammen, en sommige wegen zijn afgesloten. Duizenden mensen hebben een evacuatiebevel gekregen. Bosbranden komen vaak voor in Australië. In januari moesten nog honderden vakantiegangers nabij Sydney worden geëvacueerd. In 2009 kwamen 173 mensen om bij een bosbrand in de staat Victoria.

