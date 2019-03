Australiër verkoopt Netflix-paswoorden voor 190.000 Euro 14 maart 2019

Een 21-jarige Australiër is opgepakt omdat hij 1 miljoen paswoorden van Netflix (videostreaming), Spotify (muziekstreaming) en Hulu (videostreaming) had gestolen en die online aan het verpatsen was. Naar verluidt had hij er al 190.000 euro aan overgehouden. Héél slim was de niet: hij verkocht de informatie via WickedGen, een website met 120.000 gebruikers, en stak niet onder stoelen of banken stak wat de bedoeling was. De FBI tipte de Australische autoriteiten, waarna de 21-jarige werd gearresteerd.

