Australië pompt half miljard in herstel Great Barrier Reef 30 april 2018

De Australische regering gaat de komende jaren 500 miljoen Australische dollar (312 miljoen euro) investeren in het herstel van het Great Barrier Reef. Dat heeft milieuminister Frydenberg gisteren gezegd. "Het gaat om de grootste investering uit de geschiedenis", luidt het. Het geld zal gaan naar het herstellen van het rif, het verbeteren van de waterkwaliteit, het tegengaan van doornenkronen - zeesterren die zich voeden aan het koraal - en het resistenter maken van het koraal tegen hogere temperaturen en licht. Het Great Barrier Reef is 's werelds grootste koraalrif. Het beslaat net geen 345.000 vierkante kilometer en is sinds 1981 werelderfgoed. De laatste jaren heeft het echter te kampen met grootschalige verbleking, waardoor een derde van de koralen is afgestorven.

HLN