Australië: Maclaren terug uit vakantie gehaald 29 mei 2018

Bert van Marwijk, de Nederlandse bondscoach van Australië, heeft maandag spits Jamie Maclaren opnieuw toegevoegd aan zijn selectie. Van Marwijk had de aanvaller, die behoorde tot de eerste voorselectie van 32 spelers, laten afvloeien toen hij zijn kern reduceerde tot 26 spelers. Maar omdat collega-spits Tomi Juric blijft sukkelen met de knie, krijgt Maclaren een nieuwe kans. Maclaren was al op vakantie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar vloog snel naar Turkije. Australië speelt vrijdag een oefeninterland tegen Tsjechië. (KDZ)