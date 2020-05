Exclusief voor abonnees Australië en Nieuw-Zeeland willen 'reisbubbel' instellen 06 mei 2020

Australië en Nieuw-Zeeland willen een zogenoemde trans-Tasmaanse 'travel bubble' instellen tussen de twee landen. Alleen inwoners zouden dan heen en weer kunnen reizen, zonder twee weken in quarantaine te moeten. De coronavrije zone over de Tasmanzee moet de instortende economieën van beide landen een oppepper geven. Australië en Nieuw-Zeeland zijn vergevorderd in de strijd tegen Covid-19. Ze verwachten dat de 'reisbubbel' mogelijk wordt wanneer ze in staat zijn om de herkomst van alle nieuwe besmettingen te traceren. Als de 'coronavrije' reiszone er komt, zullen reizigers zich wellicht voor vertrek moeten laten testen en op de luchthaven een bewijs voorleggen dat ze niet besmet zijn. Na aankomst zullen ze waarschijnlijk ook hun temperatuur moeten laten meten. De reissector in beide landen hoopt dat het plan al in augustus kan worden ingevoerd, op tijd voor het skiseizoen in Nieuw-Zeeland en schoolvakanties in september.

