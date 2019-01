Australian Open 16 januari 2019

Tweevoudig Australian Open-winnares Victoria Azarenka (WTA 53) heeft nog een lange weg voor de boeg om weer aan de top te geraken. De pupil van Wim Fissette verloor na een felle strijd (7-6, 4-6, 2-6) van de Duitse Laura Siegemund (WTA 78) en hield het na afloop niet droog: haar problemen rond haar vechtscheiding, met zoontje Leo als speelbal, blijven haar achtervolgen. "Ik ben iemand die al veel heeft meegemaakt. Af en toe vraag ik me wel eens af of ik ermee moet doorgaan. Maar dan denk ik dat het me allemaal sterker zal maken." (FDW)