Exclusief voor abonnees Australian Open zonder publiek? 08 april 2020

00u00 0

Terwijl de WTA en ATP nadenken over hoe ze nog een deel van het tennisseizoen (voorlopig opgeschort tot minstens 13 juli) kunnen redden door het eventueel tot het eind van het jaar te laten doorlopen, gaan ze in Australië al een stapje verder. Tennis Australia toetst de overweging af om de Australian Open (18 januari) zonder publiek te laten doorgaan of buitenlandse spelers eerst veertien dagen in quarantaine te steken. "We moeten erop voorbereid zijn dat de context gaat veranderen en heel wat mogelijke scenario's onder de loep houden", zei toernooidirecteur Craig Tiley. "We weten niet welke maatregelen nog in voege zullen zijn op middellange of lange termijn. Als bijvoorbeeld massabijeenkomsten nog steeds niet toegelaten zijn dan moeten we bekijken of het mogelijk is om het toernooi enkel beschikbaar te maken voor televisie." Vier maanden geleden kwamen er nog 812.000 toeschouwers naar Melbourne Park voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis