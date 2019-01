Australian Open verhoogt prijzengeld opnieuw 02 januari 2019

Net zoals de voorbije jaren heeft de Australian Open het prijzengeld voor de editie weer gevoelig verhoogd. Ten opzichte van 2018 komt er 14% bij. Hierdoor mogen de winnaars in Melbourne met 2.525.780 euro naar huis. Voor de verliezers van de eerste ronde is er nog steeds 46.000 euro weggelegd. Voor Juan Martin Del Potro (ATP 5) is dat alvast niet. De blessuregevoelige Argentijn zal niet te zien op Melbourne Park. Del Potro is nog altijd niet speelklaar nadat hij half oktober in Shanghai een knieletsel opliep. (FDW)