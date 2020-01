Exclusief voor abonnees Australian Open: na de rook, de regen 16 januari 2020

Het zat de organisatoren van de Australian Open gisteren niet mee. Eerst moesten de kwalificatiewedstrijden, die om 13u waren voorzien, met één uur worden uitgesteld wegens de giftige rook die boven Melbourne hing, als gevolg van de hevige bosbranden. Toen de matchen dan later toch van start konden gaan, zorgde de regen voor nieuw oponthoud. Uiteindelijk moesten alle wedstrijden naar vandaag worden verschoven. Zo ook de matchen van Steve Darcis en Greet Minnen. Darcis (ATP 176), die in Melbourne zijn laatste toernooi speelt, stond in de eerste voorronde tegen de Fransman Elliot Benchetrit (ATP 229) met 4-2 voor toen de match werd stopgezet. Minnen (WTA 119) won de eerste set (6-3) tegen thuisspeelster Kaylah McPhee (WTA 224), maar verloor de tweede met 2-6. In de derde leidt ze met 2-1.

