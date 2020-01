Exclusief voor abonnees Australian Open kort 23 januari 2020

00u00 0

Aryna Sabalenka (WTA 11), de dubbelpartner van Elise Mertens, werd het slachtoffer van de orkaanwind in Melbourne en ging verrassend in de eerste ronde met 6-7, 6-7 onderuit tegen Carla Suarez Navarro (WTA 54). Voor de 31-jarige Spaanse was dat erg emotioneel, want het is haar allerlaatste Australian Open. Bij de mannen was de uitschakeling van achtste reekshoofd Matteo Berretini (ATP 8) groot nieuws. De 23-jarige Italiaan, die vorig jaar nog de halve finale bereikte op de US Open, ging met 6-7, 4-6, 6-4, 6-2, 5-7 onderuit tegen Tennys Sandgren (ATP 100). Voormalig halve finalist Grigor Dimitrov (ATP 20) onderstreepte nog maar eens zijn wisselvalligheid door met 4-6, 7-6, 3-6, 7-6, 6-7 te verliezen van de jonge Amerikaan Tommy Paul (ATP 80).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis