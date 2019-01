Australian Open kort 19 januari 2019

Greet Minnen (WTA 270) blijft het goed doen op het internationale circuit. Op het 25.000 dollar-toernooi van Singapore plaatste ze zich voor de halve finale na 6-4, 6-1-winst in de tweede ronde tegen de Tsjechische Denisa Allertova (WTA 154) en een 7-6, 6-3-zege in de kwartfinale tegen de Nederlandse Richel Hogenkamp. Met Arantxa Rus (WTA 122) wacht vandaag in de halve finale opnieuw een speelster uit Nederland. (WWT)

