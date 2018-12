Australian Open kiest voor Super Tiebreak 22 december 2018

Gedaan met de marathonpartijen op de Australian Open. Vanaf de editie 2019 zal er in de beslissende set bij 6-6 een Super Tiebreak (naar 10 punten) gespeeld worden. Alle grandslamtoernooien hebben nu hun eigen format om een wedstrijd te laten eindigen. In Australië gebruiken ze dus de Super Tiebreak, op Roland Garros is er geen tiebreak in de slotset, op Wimbledon opteren ze voor een gewone tiebreak (tot 7 punten) bij 12-12, terwijl men in New York niet wil tornen aan de gewone tiebreak bij 6-6 in de laatste set. (FDW)