Australië krijgt eventjes 'Belgische' premier 16 februari 2018

00u00 0

Door een schandaal rond de Australische vicepremier Barnaby Joyce zal volgende week een voormalige Belg dienstdoen als waarnemend premier. De in Eupen geboren Mathias Cormann (foto), nu al minister van Financiën en Senaatsleider voor de Liberale Partij, treedt vijf dagen in de plaats van regeringleider Malcolm Turnbull, die dan een officieel bezoek aan de Verenigde Staten brengt. Normaal gezien zou Joyce hem vervangen, maar die raakte vorige week verwikkeld in een schandaal nadat bekend was geraakt dat hij een buitenechtelijke relatie had met een voormalige medewerkster die nu zwanger is van hem.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN