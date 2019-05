Exclusief voor abonnees Aurubis koopt recyclagebedrijf Metallo 23 mei 2019

De Duitse metaalverwerker Aurubis neemt Metallo Group, met vestigingen in België en Spanje, over. De Duitsers betalen 380 miljoen euro voor het recyclage- en raffinagebedrijf. De Metallo Group, grotendeels in handen van een investeringsmaatschappij, telt ongeveer 530 werknemers en realiseerde vorig jaar een omzet van ongeveer 1 miljard euro. De site in België, in de Antwerpse gemeente Beerse, recycleert onder meer koper, tin en lood om er nieuwe producten van te maken. Aurubis nam ruim een decennium geleden Cumerio over, met een fabriek in Olen.

