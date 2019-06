Exclusief voor abonnees Audi 15 juni 2019

Naar aanleiding van het artikel 'Motor Audi sputtert' in de krant van donderdag wijst Audi erop dat er géén wagens worden teruggeroepen naar de fabriek en dat er in de fabriek ook geen productiefout is gebeurd. Wat wel klopt: Audi e-trons die tussen 3 september 2018 (opstart van de productie) en week 11/2019 geproduceerd werden, zijn mogelijk met een niet-conform stuk (afdichting van een kabel) van een leverancier van Audi uitgerust. Daardoor kan in sommige extreme gevallen vocht tot in de batterij geraken. Echter, veiligheidssystemen in de wagen zullen het hoogvoltcircuit desgevallend uit dienst nemen van zodra er een anomalie wordt waargenomen.