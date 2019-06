Exclusief voor abonnees Audi moet Brusselse e-trons terugroepen door brandgevaar 12 juni 2019

Audi roept alle e-trons terug die tussen de productiestart in september vorig jaar en maart in Vorst van de assemblageband zijn gerold. De volledig elektrische SUV kan door een productiefout in brand vliegen. In totaal gaat het om 1.650 wagens. In België moeten een kleine 200 wagens terug naar de garage. Door een probleem met de afdichting aan de stekkerdoos, te wijten aan een productiefout bij een leverancier, bestaat het risico dat er water tot in het batterijcompartiment komt. Dat zou in het slechtste geval kunnen leiden tot kortsluiting, al benadrukt men bij Audi dat er nog geen zulke gevallen bekend zijn. Eigenaars mogen met de auto blijven rijden, tenzij er een waarschuwing verschijnt op het dashboard. Ze zullen een brief krijgen met een uitnodiging voor de recall, die in augustus van start gaat.

