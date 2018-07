Audi E-tron wordt half september gelanceerd 28 juli 2018

De Audi E-tron, de elektrische SUV die exclusief in Brussel zal worden geproduceerd, wordt op 17 september in San Francisco officieel gelanceerd. Oorspronkelijk zou dat eind augustus gebeuren op een evenement in Brussel, maar dat idee werd losgelaten met de komst van de nieuwe CEO Bram Schot. Die voelde er meer voor om de auto voor te stellen in het land dat waarschijnlijk de voornaamste afzetmarkt wordt, de VS. De luxewagen krijgt een prijskaartje van om en bij de 80.000 euro en kan nu al worden gereserveerd, met een voorschot van 2.000 euro. De leveringen starten volgend jaar.

