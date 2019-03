Exclusief voor abonnees Audi Brussel ontkent problemen met productie 27 maart 2019

De Duitse autobouwer Audi ontkent dat de fabriek in Vorst minder elektrische auto's (e-tron) aflevert dan gepland. De Duitse regionale omroep Bayerischer Rundfunk maakt gewag van toeleveringsproblemen. Batterijleverancier LG zou te weinig accu's versturen vanuit zijn Poolse fabriek naar Brussel, waardoor de productie achterstand zou oplopen. Er zouden slechts 200 in plaats van 300 wagens van de band rollen. Maar zowel de Audi-directie als de fabrieksdirectie nuanceren het bericht. "Uiteraard zitten we nog niet aan onze maximumcapaciteit. Na de opstart van het nieuwe model zijn we de productie geleidelijk aan het opvoeren", klinkt het. Voor de Audi e-tron zijn intussen al meer dan 22.000 bestellingen binnen, waarvan 2.500 in België.

