Audi Brussel dreigt overmogen plat te vallen 29 januari 2019

De productie bij Audi Brussel dreigt stil te vallen door een staking van de fabriek in Hongarije. Die levert elektrische motoren aan haar Brusselse zusterfabriek. Zo'n 4.000 werknemers van de fabriek in het Hongaarse Gyor staken sinds donderdag uit onvrede met de verloning. Zij eisen een loonsverhoging van 18%, maar de directie biedt 20%, gespreid over twee jaar. Door de staking ligt het werk in de Audi-fabriek in Ingolstadt, waar de Audi A3, A4, A5 en Q2 wordt gemaakt, al stil. Of de productie morgen hervat wordt, is nog niet duidelijk. Ook bij Audi Brussel houdt men de situatie angstvallig in de gaten. "We bekijken de situatie van dag tot dag, maar we hebben voorlopig nog motoren op voorraad of onderweg naar hier", zegt Andreas Cremer, secretaris-generaal van Audi Brussels. Tot en met morgen is de productie verzekerd.

