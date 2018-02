Au pair in Vlaanderen: "Ik moest klok rond werken" 12 februari 2018

"Ik moest de klok rond werken en mocht niet eens bezoek ontvangen. Telefoneren was wel toegestaan, maar énkel op m'n kamer", zo getuigt de 24-jarige Ashley uit Zuid-Afrika over haar periode als au pair in Vlaanderen. Het leven van deze meisjes - die maximaal 20 uur per week mogen werken in ruil voor kost en inwoon - is niet altijd een pretje, zo bleek al uit cijfers van de Vlaamse arbeidsinspectie. In twee op de drie gastgezinnen worden de regels niet gerespecteerd. Om de au pairs te beschermen, heeft Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) een resolutie ingediend. "Ik wil ervoor zorgen dat ze allemaal een cultureel of arbeidsrechtelijk statuut moeten aanvragen. Ook zouden Europese au pairs geregistreerd en agentschappen erkend moeten worden." De International Au Pair Association, die agentschappen wereldwijd met elkaar in contact brengt, erkent het misbruik.

