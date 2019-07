Exclusief voor abonnees Au grand complèt voor diamanten jubileum 13 juli 2019

Dat was ook weer een tijdje geleden. Op uitzondering van prins Joachim (27), het derde kind van prins Lorenz en prinses Astrid die andere verplichtingen had, was de koninklijke familie 'au grand complèt' om het diamanten huwelijksjubileum van koning Albert en koningin Paola te vieren. Het paar trad op 2 juli 1959 in het huwelijk, en dat werd vorige zaterdag gevierd in het zuiden van Frankrijk. Zelfs prins Laurent was op de afspraak, al had die zich wel heel erg casual gekleed en hield hij zelfs voor de familiefoto zijn zonnebril op. Zijn echtgenote Claire staat aan de andere kant van de foto, verscholen tussen schoonzus koningin Mathilde en schoonbroer prins Lorenz.

