ATV scoort niet bij de vrouwen met vrouwendag-grapje 09 maart 2019

00u00 0

'Laten we naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag eens een grappig filmpje posten', moeten ze gisteren gedacht hebben bij de Antwerpse regionale zender ATV. Maar helaas, het ongetwijfeld goedbedoelde grapje werd niet gesmaakt. Op de website van ATV verscheen een video waarin mannelijke medewerkers zich uitsloofden voor hun vrouwelijke collega's. "De mannelijke collega's hebben de vrouwen in de watten gelegd tijdens de middagpauze en namen een aantal van de typische taken over: poetsen, afwassen, bedienen...", klonk het daarbij.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN