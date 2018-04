ATP Monte Carlo Goffin laat zwarte beest ontsnappen 21 april 2018

Hij is goed, maar nog niet top. David Goffin (ATP 10) speelde deze week op de Monte Carlo Masters zijn tweede toernooi in twee maanden tijd en deed dat met een lens in zijn linkeroog. Tegen Bautista-Agut op donderdag kon hij een concentratiedip nog te boven komen, tegen een klasbak als Grigor Dimitrov (ATP 5) betaalde hij dat gisteren cash: 4-6, 6-7. Nederlaag nummer tien tegen zijn zwarte beest. De Luikenaar stond na een matige eerste set - te veel unforced errors, te weinig initiatief - in het tweede bedrijf 5-1 voor, versierde zelfs drie setpunten bij 5-4, maar moest uiteindelijk toch dat twaalf minuten durende game aan zijn Bulgaarse opponent laten. Het niveau was naar het einde van die tweede set bij momenten uitstekend - de lange slagenwisselingen waren uitputtend, de tempoversnellingen mooi - maar Goffin miste nog een beetje schwung om Dimitrov definitief overboord te pushen. Na een uur en drie kwartier eindigde zijn eerste graveltoernooi in de kwartfinale, maar al bij al zal onze landgenoot toch content zijn met deze herintrede op het circuit. Voor de kwartfinale van het dubbel gaf Dimitrov forfait, waardoor Goffin een meer tijd heeft om te recupereren op weg naar Barcelona, waar hij volgende week vierde reekshoofd is. (FDW)

