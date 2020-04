Exclusief voor abonnees ATP Madrid: Goffin met controller in plaats van racket SPORTKORT 14 april 2020

00u00 0

De Mutua Madrid Open is omwille van de coronacrisis uitgesteld (tot in september?), maar ondertussen heeft de organisatie een virtuele competitie in het leven geroepen. Doen mee aan de Madrid Open Virtual Pro (27 tot 30 april) en ruilen hun racket dus in voor een controller van PlayStation 4: Nadal, Murray, Isner, Pouille, Khachanov en David Goffin. Onze landgenoot zal vanuit zijn thuisbasis in Monte Carlo de Belgische kleuren verdedigen en kan maar liefst 150.000 euro verdienen, als hij het toernooi wint. (FDW)