ATP Cup gaat concurrentie aan met Davis Cup 16 november 2018

De ATP heeft gisteren officieel de 'ATP Cup' boven de doopvont gehouden. In januari 2020 zullen 24 landen over tien dagen in drie verschillende Australische steden strijden voor vijftien miljoen dollar (13,2 miljoen euro) aan prijzengeld en 750 ATP-punten. De teams worden geselecteerd op basis van de ranking van hun beste speler en dus zou België, met David Goffin, vandaag erbij zijn. Dit is een remake van de ATP World Team Cup die van 1978 tot 2012 in Düsseldorf werd gehouden. Het is vooral een duidelijk signaal aan het adres van de Internationale Tennisfederatie en Barcelona-voetballer Gerard Piqué dat ze de concurrentiestrijd aangaan met hun initiatief om de eindfase van de herwerkte Davis Cup eind november te houden. Zodoende zitten er maar zes weken tussen de twee grootste landencompetities en lijkt het uitgesloten dat alle spelers gaan deelnemen aan beide wereldbekers. Novak Djokovic toonde zich alvast een voorstander van de ATP Cup. (FDW)

