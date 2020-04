Exclusief voor abonnees ATP-CEO: "al vijftig verschillende kalenders opgemaakt" 10 april 2020

00u00 0

In een gesprek met de Italiaanse pers liet Andrea Gaudenzi, voormalig speler en sinds begin dit jaar de nieuwe CEO van de mannentennisbond ATP, voor het eerst van zich horen. "Het is onze filosofie om de meest prestigieuze toernooien nog te spelen", zei de Italiaan. "Maar we hebben al 50 verschillende versies van de kalender gemaakt. We gaan trachten zoveel mogelijk toernooien te spelen in de weken die ons resten. In het beste geval proberen we een gravelseizoen van vier weken in te plannen na de US Open, waarbij we twee ATP 1000-toernooien (Madrid en Rome?) rond Roland Garros (13 september) proberen te organiseren. Als de US Open evenwel wordt gecanceld, dan wordt de situatie complex en gaan we naar toernooiweken in november en december. Een jaar zonder tennis kunnen we nog wel uitzweten, maar twee of drie jaar zeker niet. Hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het wordt voor ons." (FDW)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen