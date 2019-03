Atmosfeer van aarde groter dan gedacht 02 maart 2019

00u00 0

De atmosfeer van onze planeet gaat veel hoger dan we tot dusver dachten. Dat blijkt uit de analyse van twintig jaar oude gegevens van SOHO, een ruimtetelescoop die de zon observeert. De zogenaamde geocorona - een wolk van waterstofatomen op de plek waar onze atmosfeer overgaat in de ruimte - blijkt zich uit te strekken tot wel 630.000 kilometer boven de aarde. Dat betekent dat zelfs de maan, gemiddeld zo'n 385.000 kilometer van ons verwijderd, in feite door de atmosfeer van de aarde vliegt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN