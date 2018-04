ATLETIEK 21 april 2018

Nafi Thiam (23) doet op 30 juni mee aan het hoogspringen op de Diamond League van Parijs. De meerkampster begint op 12 mei aan haar outdoorseizoen tijdens de interclub in Dampicourt. Ook het BK (7 juli), de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis (26-27 mei) en het EK in Berlijn in augustus staan op het menu. (VH)